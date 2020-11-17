Положение дел обсудили сегодня участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Как было отмечено на заседании, в Хабаровске, как и во всем регионе, новый опасный вирус поражает все большее количество людей: за последние сутки в краевой столице зарегистрировано 203 новых случая заболевания. С начала пандемии умерло 146 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Также хабаровчан не оставляют в покое ОРВИ и внебольничная пневмония. За прошедшую неделю с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции за помощью к медикам обратилось 5234 человека. Эпидпорог по этому заболеванию превышен на 58%, среди взрослого населения – более чем в 3 раза. Что до внебольничной пневмонии, то за прошедшие 7 дней в городе зарегистрировано 930 случаев – на 25 больше, чем за предыдущую неделю. Госпитализирован 571 человек. Всего с начала года внебольничная пневмония была диагностирована у 14694 горожан, что в два раза больше, чем в 2019 году.

«203 новых случая заболевания COVID-19 за сутки – для города это очень серьезно. Хабаровчане заражаются коронавирусом на 40% чаще, чем это было в весеннюю волну, в два раза больше заболевают внебольничной пневмонией, но зато позволяют себе не соблюдать масочный режим и социальную дистанцию – и в транспорте, и в торговых центрах, и в заведениях общепита. Пока люди не поймут, насколько важно неукоснительно соблюдать все меры профилактики, нам не победить. Если так будет продолжаться, нас ждет жесткий карантин, который уже введен в некоторых регионах страны. Думаю, что это не нужно никому. Я призываю горожан быть более ответственными, заботиться о безопасности своего здоровья и благополучия окружающих: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, не пренебрегать санитайзерами и нормами личной гигиены, избегать мест массового скопления людей и как можно реже праздно прогуливаться по городу», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как было отмечено в ходе заседания, для минимизации рисков распространения COVID-19 и сезонных инфекционных заболеваний в общественном транспорте, торговых сетях и прочих места массового пребывания людей будет продолжена реализация всего комплекса профилактических мер. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук распорядился усилить контроль над соблюдением всех противоэпидемических требований и установленных ограничений.