Жители Хабаровского края для подачи заявлений на выдачу актов гражданского состояния все чаще выбирают электронную форму. В комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства края отмечают, что по сравнению с прошлым годом почти в два раза выросло количество заявлений на регистрацию брака, поданных посредством единого портала госуслуг (ЕПГУ). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, жители края продолжают заключать браки, рожать детей. В нынешних условиях подача заявлений на государственную регистрацию брака, рождения, смерти, развода, усыновления, установления отцовства через ЕПГУ не только удобна, но и выгодна. Таким способом государственная пошлина предусмотрена со скидкой в 30 процентов (кроме рождения и смерти, выдача свидетельств по фактам, регистрации которых осуществляется без взимания госпошлины), — отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

В ведомстве также подчеркнули, что будущие молодожены могут подать заявление за год до запланированной свадьбы и государственной регистрации этого события. Всего с января по сентябрь через ЕПГУ поступило 2507 заявлений на регистрацию брака и 591 – на выдачу свидетельств о рождении.

По итогам подачи заявлений в октябре сыграно 963 свадьбы. Для сравнения, годом ранее в этом месяце было зарегистрировано 875 семейных союзов.