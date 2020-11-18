В правительстве Хабаровского края состоялось очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. Его провел и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. За минувшую неделю в регионе было зафиксировано 1825 случаев коронавируса, подтвержденных лабораторно. Это на 12% больше, чем неделей ранее. В регионе развернуто 3216 коек для лечения больных, заполняемость мест в больницах составляет около 84%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева отметила, что почти треть всех заболевших бессимптомно переносят Covid-19. В структуре заболевших преобладает работоспособное население в возрасте от 30 до 49 лет. Отмечается снижение темпов прироста заболевших среди школьников.

— Мы видим положительную динамику по школьникам. По некоторым группам возрастов нет случаев коронавируса. Этому, безусловно, способствовали длительные каникулы, которые были введены в Хабаровском крае, — сказала глава регионального роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в Хабаровске. При этом врачи отмечают тенденцию, что у 44% пациентов, обратившихся за помощью к врачам с признаками ОРВИ, лабораторно подтверждается коронавирус.

Участники заседания обсудили новые требования Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, которые накануне подписала Главный Государственный санитарный врач России Анна Попова. В документе отмечается, что выписка больного к трудовой деятельнеости или обучению теперь будет происходить на основании одного отрицательного теста на коронавирус. Сдавать и дожидаться повторного результата ПЦР-исследования теперь не нужно.

— У нас просто огромное число жалоб от населения, приписанного к поликлинике № 11 города Хабаровска. Люди ждут результатов повторных тестов по 3,5, 10 дней. Теперь мы эту проблему решим. Выписывать людей нужно энергично, на основании одного отрицательного ПЦР-теста. Эту работу на текущей неделе нужно организовать всем поликлиникам, — сказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Решением главы Роспотребнадзора результаты анализов ПЦР-исследования на коронавирус должны быть готовы в течение 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Устанавливать диагноз Covid-19 в Хабаровском крае теперь будут не только методом ПЦР, но и экспресс-тестами на антиген возбудителя коронавирусной инфекции. Такие тест-системы позволяют в течение нескольких минут установить есть ли у человека коронавирус. Больницы края закупят тест-системы самостоятельно. Для обследования амбулаторных пациентов, в том числе в районах края, партия тестов будет приобретена за счет средств краевого бюджета.

— Мы в решение штаба вносим предложение выделить из резервного фонда правительства края 97,5 миллиона рублей на приобретение 65 тысяч экспресс-тестов. Уверен, что Михаил Владимирович Дегтярев такое решение поддержит, и регион закупит достаточно солидную партию экспресс-тестов в ближайшее время для тестирования наших граждан, – подчеркнул Евгений Никонов.

На заседании штаба еще раз обратили внимание глав городов на необходимость проработать с работодателями введение «гибких графиков» на предприятиях и в организациях. Это позволит не допустить скученности пассажиров в общественном транспорте в утренние и вечерние часы пик. В Хабаровском крае сохраняется строгий масочный режим в местах массового скопления людей. На прошлой неделе Роспотребнадзор направил в суд 7 материалов о нарушениях в предприятиях общепита, торговли и бытовых услуг, 4 организации были оштрафованы.

Сегодня на заседании штаба ректоры двух хабаровских ВУЗов: ТОГУ и ДВГУПС сообщили, что с 16 ноября полностью перешли на дистанционный режим обучения студентов. Он продлится до 6 февраля 2021 года.