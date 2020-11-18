Над общей концепцией уже работает городской департамент архитектуры и землепользования. О проекте рассказал главный художник города Сергей Пеньков.

По его словам, в Хабаровске уже давно назрела необходимость привести уличные торговые точки к «единому стилистическому знаменателю». Разномастные, а порой просто несуразные киоски, ларьки и торговые павильоны уродуют облик краевой столицы. Особенно дисгармония бросается в глаза, когда нестационарная торговая точка с нелепым дизайном и неуместными габаритами, оклеенная яркими рекламными фотополотнами, устанавливается вблизи зданий, являющихся памятниками архитектуры. В этой ситуации урбанистическая среда несет двойные эстетические «потери» – и киоск не имеет привлекательного вида, и историческое здание утрачивает свою красоту и привлекательность. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Один из недавних примеров – шаурмичная, установленная в Хабаровске у здания старейшего на Дальнем Востоке кинотеатра «Гигант», грубо нарушающая архитектурный ансамбль. Здание культурного объекта, расположенного на улице Муравьева-Амурского, построено в 1931 году и является достойным (и редким в наши дни) образцом конструктивизма. На его фоне ларек, стилизованный под деревянную сельскую избушку, выглядит довольно нелепо. Это заметили горожане. Они не замедлили выразить свое недовольство наличием лубочного ларька на «красной линии» в социальных сетях. (Напомним, что земельный участок, на котором располагается этот киоск, находится в краевой собственности и сдается в аренду ООО «Телеком», которому принадлежит кинотеатр «Гигант». Последний, в свою очередь, передал землю в субаренду предпринимателю под размещение нестационарного торгового объекта. Никаких разрешений на установку этой точки в городском управлении торговли не давали. Готовится обращение в адрес руководства ООО «Телеком» с предложением привести киоск в порядок или вовсе убрать его из исторического центра города).

Полностью противоположный этой ситуации положительный пример – торговые павильоны, установленные на городской набережной. Современные, выполненные в едином стиле, они хорошо вписываются в общую концепцию ее оформления.

«Сразу снести все старое и установить новое, конечно, не получится: слишком много вопросов и проблем, связанных с правовыми аспектами и земельными отношениями. Но поэтапно упорядочить городскую среду в плане размещения на хабаровских улицах единообразных объектов нестационарной торговли, возможно. Никто не говорит о том, что все ларьки, киоски, павильоны и остановочные пункты в городе должны быть зеркально похожи, выполнены «под штамповку». Простора для полета фантазии предпринимателям хватит вполне. Им будут предложены типовые образцы нестационарных торговых объектов различного назначения, разработанные, кстати, с учетом пожеланий самих коммерсантов. Их будет объединять форма, материалы, использующиеся при изготовлении, и оформленные в едином стиле вывески («Пирожки», «Соки», «Мороженое» и .т.п.), что позволит устанавливать конструкции целыми блоками – объединять отдельно стоящие павильоны. Цветовую гамму для своего объекта, наличие (отсутствие) в нем витрин и прочие мелкие детали каждый владелец будет определять сам. Главное, чтобы в стремлении выразить себя и подчеркнуть свой фирменный стиль, собственник не перестарался и не выбился далеко за рамки общей для города концепции», — рассказал Сергей Пеньков.

По его словам, главная цель – сделать Хабаровск современным и стильным, в том числе – за счет обновления облика уличных торговых точек. Как отметил главный художник города, определенные наработки в этом направлении уже есть, имеются предварительные эскизы будущих ларьков и павильонов, объединенных единой стилистикой. Но пока это лишь наброски — основа, направление, которые будет совершенствоваться.

«Еще одна задача, которую в будущем предстоит решить, – найти местного производителя, который будет изготавливать эти объекты здесь, в Хабаровске, чтобы не приходилось заказывать и закупать их в других городах», — подчеркнул Сергей Пеньков.

Как отметил главный художник города, первые из объектов нестационарной торговли, объединенных общей стилистикой, появятся на улицах краевого центра в ближайшие 2-3 года.