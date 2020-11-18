Транспортники зафиксировали печальный рекорд: такое мизерное количество горожан, как в этом году, они не доставляли к островным садово-огородным участкам еще ни разу. В навигацию 2020 года перевезено 89566 человек, что на 7,5% ниже, чем в прошлом году. Значительное снижение речных перевозок отмечалось в 2019-м, когда к участкам было перевезено 96780 людей, что на 33% меньше, чем в 2018-м — тогда в навигацию перевезли 143972 пассажиров. Уменьшение пассажиропотока-2020 по сравнению с показателями 2014 года и вовсе составило 62%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Загрузка речных трамвайчиков в выходные все еще достойная, а вот в будни теплоходы ходят практически пустыми. Если раньше за рейс корабль перевозил несколько сотен пассажиров, то теперь бывают случаи, когда на борт поднимаются всего один-два человека. К сожалению, огородники «серебряного возраста» все чаще бросают свои владения на левом берегу Амура: они устали бороться с последствиями масштабных наводнений и пожаров. Но, несмотря на снижение пассажиропотока, подготовка к навигации 2021 года уже стартовала. Финансирование на перевозку пассажиров речными судами заложено в бюджете города. Конкурс на определение перевозчика пройдет в начале следующего года», — рассказала главный специалист городского управления промышленности, транспорта, связи Нонна Белова.

Стоит отметить, что по сведениям Хабаровского межрайонного союза садоводов, на островной части Хабаровска огородами должны быть заняты 4995 земельных участков, но, из-за природных катаклизмов, возделываются уже далеко не все из них. По поручению мэра Хабаровска в 2020 году из-за паводка 2019-го комитетами по управлению районами оформлено 1699 актов о подтоплении наделов на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Также Хабаровский межрайонный союз садоводов совместно с председателями садоводческих некоммерческих товариществ указанных островов подготовили списки на еще 1589 подтопленных дач по итогам паводка текущего года.