Все заявки уже размещены на электронной площадке «Росэлторга». В первую очередь требуются однокомнатные квартиры площадью не менее 30 квадратных метров (начальная максимальная стоимость 2,7 миллиона рублей) и двухкомнатные — не менее 44 квадратных метров (начальная максимальная стоимость 3,4 миллиона рублей). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Надеемся, что все наши 34 заявки на приобретение жилых помещений найдут отклик, учитывая, что условия проведения электронных торгов изменились в пользу собственников недвижимости: размер ставки обеспечения контракта снижен до 0,5%. После заключения договора все средства, внесенные продавцом в качестве обеспечения сделки, ему возвращаются. Для участия в аукционе собственник должен иметь цифровую подпись и регистрацию на портале «Госуслуги», — сказала Светлана Пискун, заместитель начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья.

Она напомнила, что сейчас в Хабаровске реализуется второй этап краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья на 2020-2021 годы. В его рамках муниципалитету необходимо приобрести 85 жилых помещений (в рамках первого этапа было куплено 66 квартир). Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 238 миллионов рублей. В общей же сложности по вышеуказанной шестиэтапной программе, рассчитанной до 2025 года, муниципалитету предстоит расселить 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017–го. Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – отводится на это 1,4 миллиарда рублей.

«На сегодняшний день в рамках второго этапа городом куплено пока только 39 квартир из 85 запланированных. Требования, предъявляемые к приобретаемым жилищам, очень просты: они должны быть отремонтированы, а сантехника и прочее оборудование в них — исправны», — сказала Светлана Пискун.

По ее словам, стать участником аукциона очень просто: на официальном сайте мэрии размещена подробная инструкция о том, как участвовать в закупках «Росэлторга». Чтобы ознакомиться с ней, на главной странице портала в разделе «Полезные ресурсы» нужно выбрать вкладку «Переселение из аварийного жилищного фонда»

«Также мы призываем самих жильцов аварийных домов, вошедших в программу, принять активное участие в поисках подходящих квартир, в которые они могли бы переехать. Собственников, которые будут готовы продать мэрии свои «квадраты», мы проконсультируем самым подробным образом», — подчеркнула Пискун.

Получить ответы на все вопросы заинтересованные хабаровчане могут по телефонам: 41-99-75, 41-98- 57, 41-98-65.