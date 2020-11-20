Новая ограничительная мера в Хабаровском крае вступит в силу с 23 ноября. Режим самоизоляции предложено ввести региональным управлением Роспотребнадзора. Соответствующее решение в краевой штаб по коронавирусу внес главный санитарный врач края. Региональный штаб данное предложение поддержал. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Со следующей недели мы вводим режим самоизоляции в Хабаровском крае. Он коснется граждан старше 65 лет, но, при этом не будет распространяться на медицинских работников, которые сейчас крайне важны для функционирования больниц и поликлиник, и на руководителей компаний и организаций всех форм собственности, — заявил сегодня на пресс-конференции и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Постановление правительства Хабаровского края о введении режима самоизоляции уже подписал глава региона Михаил Дегтярев. Работающие пенсионеры смогут дистанционно оформить больничный лист продолжительностью 2 недели. Всего двухнедельных периодов самоизоляции будет три, и продлятся ограничения до конца нынешнего года.

— Система электронного документооборота у нас отработана со страхователями, и гражданам не нужно никуда идти и говорить «дайте мне больничный лист». Страхователь заполняет реестр, документ приходит в медицинскую организацию, на основании полученных реестров выдается электронный больничный лист. ФСС в течении 5-7 дней обрабатывает данные и идет оплата больничного. Пациенты могут все начисления и выплаты контролировать через «личный кабинет» фонда социального страхования, — разъяснил глава Хабаровского краевого фонда социального страхования Андрей Деркач.

Он уточнил, что в предыдущие периоды самоизоляции, число работающих пенсионеров, оформивших больничные листы достигало 13 тысяч человек в Хабаровском крае. ФСС полностью готов к работе и оформлению больничных. Не подпадают под оформление больничного листа те люди, кто уже сегодня работает удаленно, или находится в отпуске.

Режим самоизоляции предполагает, что пожилые граждане должны оставаться дома, по необходимости посещать лечебные учреждения и ближайшие магазины. В регионе прийти на помощь пенсионерам готовы волонтеры.

Напомним, что в Хабаровском крае продолжается ежедневный прирост заболевших коронавирусом. На текущей неделе этот показатель – около 270 новых случаев ежедневно.