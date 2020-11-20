285 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 562 человека. При этом зарегистрирован 1 летальный случай за прошедшие сутки.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 216 коек. Свободно 539. На лечении находятся 25 тяжелых пациентов, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Всего на лечении находится 6974 человека. В том числе 2677 стационарно, 4297 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21046 случаев Covid-19. 13 923 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 20.11.2020в 09:28. В рубриках: Медицина.
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