Ледостав на реках Хабаровского края в этом году будет на 7-10 дней позже обычного. Такой прогноз сделали в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной сдвижек в цикле ледообразования стала теплая осень. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В настоящее время на малых реках региона наблюдается интенсивный, густой ледоход. Отдельные участки водоемов северных и центральных районов региона уже сковало льдом. На Амуре пока фиксируется ледоход разной интенсивности. К примеру, у сел Троицкое в Нанайском районе и села Циммермановка в Ульчском районе идет шуга, — уточнили в комитете правительства края по гражданской защите.

По предварительному прогнозу, у Николаевска-на-Амуре лед установится к 25 ноября, у Комсомольска-на-Амуре – к 30 ноября. Возле краевой столицы ледостав появится в период с 28 ноября по 3 декабря.

Нужно отметить, что даже после того, как лед полностью встанет, его прочность будет недостаточной для того, чтобы выдержать вес человека или автомобиля. Как показывает практика, опасность этого очень часто недооценивают многие рыбаки, охотники и отдыхающие, из-за чего каждый год случаются трагические происшествия. Краевые спасатели уже отмечают рост подобных случаев на водных объектах. Так, с начала ноября на водоемах края зарегистрировано 9 происшествий, в которых один человек погиб, а еще четверо — пропали без вести.

Власти региона обращают внимание, что выходить или выезжать на поверхность рек разрешено только по специальным ледовым переправам после их официального открытия. О местах переходов можно будет узнать из СМИ или в администрациях своих поселений. При возникновении ситуаций, угрожающих жизни или здоровью, необходимо немедленно сообщать на единый номер вызова оперативных служб «112».