В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По линии краевого министерства имущественных отношений организована закупка квартир на вторичном рынке. Всего в планах на этот год приобрести – 159 квартир. Это на 85 квартир больше, чем в 2019 году. На сегодняшний день приобретено 140 жилых помещений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— После проведения закупочных процедур, регистрации и оформления в краевую собственность квартиры передаются в краевое министерство ЖКХ для организации выдачи детям-сиротам, — отметили в краевом министерстве имущественных отношений.

С нанимателем помещения заключается договор специализированного найма на пять лет. Главное условие – исправно платить квартплату и содержать жилье надлежащим образом. После этого срока квартира может быть оформлена в социальный найм.

В региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства уточнили, что после проведения специальных комиссий, которые принимают решение о пригодности к проживанию жилых помещений, 65 ключей уже переданы новоселам. В ближайшее время аналогичная процедура будет проведена еще по 9 жилым помещениям.

— В целом с начала года мы предоставили уже 90 квартир. В том числе — 16 перешли с прошлого года. Речь идет о новостройке в районе улицы Аэродромной в Хабаровске. Кроме того, предоставили часть высвободившихся жилых помещений, — отметили в краевом минжкх.

Напомним, что в 2018 году правительство края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобрело 30 квартир, в 2019 г. – 74.