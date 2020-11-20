Глава региона Михаил Дегтярев внес в законодательную Думу края проект закона «О внесении изменений в закон Хабаровского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Согласно документу планируется увеличить доходы казны на 8,2 млрд. рублей, в том числе за счет федеральных трансфертов. За счет роста доходной части бюджета уточнения будут внесены в ряд социальных программ. Предлагаемые изменения рассмотрены на очередном профильном комитете краевого парламента. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Цель данного уточнения – выполнение в полном объеме принятых обязательств, что всегда являлось приоритетом в работе краевого правительства – уточнили в краевом минфине.

Так, средства в объеме 2,4 млрд рублей будут направлены на обеспечение социально-значимых мероприятий. Речь идет об осуществлении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, обеспечении денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Из этого объема средства также пойдут на организацию бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов, субсидирование перевозок пассажиров воздушным, железнодорожным и водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении.

Кроме того, на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией будет направлено 2,5 млрд рублей. На строительство и ремонт дорог – около 5 млрд рублей.