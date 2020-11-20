В Хабаровском крае продолжается работа по оснащению жилья автономными пожарными извещателями. Специальные датчики, ставят в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи, одинокие, пожилые и маломобильные граждане. При возникновении пожара приборы издают звуковой сигнал, что позволяет жильцам вовремя принять меры и вызвать огнеборцев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Такие датчики мы начали устанавливать с прошлого года. На выделенные правительством региона средства была закуплена одна тысяча приборов. Теперь это направление включили в госпрограмму «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров». Ежегодно на установку датчиков будет выделяться по 500 тысяч рублей, — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Органам местного самоуправления для установки датчиков на условиях софинансирования будут по конкурсу выделять субсидии. Средства в этом году уже получили три населенных пункта Верхебуреинского и Советско-Гаванского районов. До конца года датчиками оборудуют 510 жилых помещений в поселках Чегдомын, Лососина и Майский, где проживают 1400 человек.

Дополнительно правительством региона было принято решение о централизованном приобретении еще одной партии извещателей. До конца декабря закупят 1200 устройств, которые затем распределят и установят в разных районах региона через службы социальной защиты населения.

В этом году в регионе уже произошло свыше 7 тысяч пожаров. С началом отопительного периода количество возгораний в жилье обычно возрастает на 30-40%. Наиболее частыми причинами возгораний становятся неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил использования электрооборудования и печей. В связи с этим краевые власти напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности. В случае пожара нужно звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».