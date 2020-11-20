АО «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК, входит в Группу «РусГидро») в связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на юге Приморья, сопровождающимися массовыми повреждениями линий электропередач, создан оперативный штаб по предотвращению и ликвидации ЧС, который возглавил генеральный директор АО «ДГК» Михаил Шукайлов.

В целях обеспечения безаварийного функционирования теплоэлектростанций юга Приморья и тепловых сетей, находящихся в зоне обслуживания компании, руководство АО «ДГК», филиала «Приморская генерация» и СП «Приморские тепловые сети» в круглосуточном режиме взаимодействует со штабом по ЧС в г. Владивостоке, ДРСК, МЧС, ФСК ЕЭС, РДУ Системного оператора и региональными властями.

В период прохождения циклона и по состоянию на 20 ноября АО «ДГК» продолжает обеспечивать надежное теплоснабжение жителям юга Приморья, находящимся на обслуживании в зоне действия компании. Перерыва в подаче теплоснабжения на юге Приморья 19 ноября по вине АО «ДГК» допущено не было. Все энергообъекты ДГК, расположенные в Приморском крае, обеспечены аварийным запасом материально-технических ресурсов и работают в штатном режиме. Оперативный персонал электростанций прошел тренировки по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

Кроме того, мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья работников, в том числе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Минэнерго России, реализуются на всех объектах АО «ДГК».