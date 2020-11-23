22 ноября из Хабаровска в Приморский край отправили три передвижные электростанции. Решение об оказании помощи соседнему Приморскому краю накануне принял глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Дизель-генераторы мощностью 100, 120 и 200 кВт были выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края. Уже сегодня электростанции доставят во Владивосток и направят в те районы, где после циклона еще не восстановлено энергоснабжение. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что в Приморском крае введен региональный режим ЧС. В ночь на 19 ноября циклон с ледяным дождем и сильным ветром вызвал отключение электричества, водоснабжения и отопления. В общей сложности пострадало более 180 тысяч человек в 73 населенных пунктах. Было перекрыто движение по мосту на остров Русский.

Без отопления осталось больше 600 домов. Только во Владивостоке зафиксировали 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, которые обеспечивают освещение на улицах, повалено свыше 4,5 тыс. деревьев.

Необходимую помощь в устранении последствий окажет федеральный центр. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий и помощи пострадавшим гражданам.

В рабочую группу по оказанию помощи войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития РФ.

Соответствующие поручения федеральным министерствам по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения также дал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Речь в том числе идет о внесении в Правительство РФ предложения по оказанию финансовой помощи бюджету Приморского края.

По состоянию на 21 ноября без электроснабжения оставались 130 тыс. человек в 21 населенном пункте 10 муниципальных образований (Артёмовский, Владивостоксий городские округа, Хасанский, Яковлевский, Шкотовский, Надежденский, Михайловский, Черниговский, Анучинский муниципальные районы, город Большой Камень).

Для восстановления электроснабжения в муниципальных образованиях Приморского края привлечено 120 бригад энергетиков (общей численностью 407 человек, 183 ед. техники). Дополнительно задействованы 9 бригад (2 бригады Еврейской автономной области, 4 Хабаровского края, 3 Амурской области) общей численностью 33 человека, 14 ед. техники.

В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов на территории края, задействовано 306 человек, 204 единицы техники. Для проведения работ по распиловке деревьев и помощи бригадам энергетиков задействовано 175 человек, 31 ед. техники местных пожарно- спасательных гарнизонов.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвует 1013 человек 446 единицы техники.