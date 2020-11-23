Михаил Дегтярев потребовал отменить открытый конкурс в электронной форме, объявленный комитетом государственного заказа правительства края 12 ноября на сумму 33 096 243,60 рубля (оказание охранных услуг). Соответствующая информация уже появилась на сайте госзакупок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Четыре дня был в командировке в Москве. Сразу после этого поехал по поселкам Байкало-Амурской магистрали. Встретился с тремя тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы. За это время был объявлен конкурс на мою охрану на 33 млн рублей. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще это нормально? Кто этим занимается в аппарате? – возмутился глава региона сегодня во время ВКС-заседания краевого кабмина.

Кроме того, руководитель края подписал заявление в региональное управление Следственного комитета России. Его сотрудникам предстоит проверить законность закупки вездеходов ГАЗ-34039 для нужд комитета лесного хозяйства. В июле этого года гусеничные снегоболотоходы были приобретены по 3,9 млн рублей за единицу, а в сентябре аналогичные – по 6,2 млн рублей.

— Проверкой установлено, что и в первом, и во втором случае компании, у которых покупали технику, имеют одного учредителя и руководителя. В соответствии с законом на первый взгляд все чисто. Но я считаю, что это ненормально, когда одно и то же мы закупаем с разницей в цене в полтора раза, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Он добавил, что поручал разобраться в ситуации работникам правительства региона, ответственным за это направление. Однако они продолжают настаивать, что все в рамках закона. Поэтому глава региона подготовил документы в СКР для проведения проверки.