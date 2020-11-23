В Хабаровске начал работу Центр управления регионом. Новая структура создана по поручению Президента России Владимира Путина. Ее специалисты займутся сбором, анализом и отработкой жалоб и сообщений от населения, поступающих через открытые источники в сети Интернет. Помимо этого, ЦУР объединит все цифровые платформы, через которые люди могут подавать свои обращения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Уже сегодня в Хабаровском крае выстроена система «Инцидент Менеджмент», ежедневно система мониторит и обрабатывает сотни обращений жителей по вопросам оказания медицинской помощи, образования, социальной защиты, предоставления услуг ЖКХ, состояния дорог и т.д. Все эти запросы оперативно направляются в профильные министерства и ведомства для дальнейшей работы. Задача Центра управления регионом выстроить коммуникацию таким образом, чтобы максимально сократить время отработки обращения с момента его подачи до решения возникшего вопроса.

— Структура создана, в первую очередь, для качественного и оперативного решения вопросов населения. Современные технологии помогут не только молниеносно реагировать на вопросы людей, но и, например, выявить проблемы, над решением которых необходимо работать правительству региона или главам муниципалитетов. Частные житейские вопросы порой помогают вскрыть целые пласты проблем, обнаружить системные ошибки. ЦУР станет помощником в налаживании этого «цифрового диалога» с населением, – отметил заместитель председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский.

До 1 декабря аналогичные центры будут открыты во всех регионах страны.