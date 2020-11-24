311 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 96 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных случая за прошедшие сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 227 коек. Свободно 413. На лечении находятся 30 тяжелых пациентов, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего на лечении находится 7406 человек. В том числе 2814 стационарно, 4592 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 272 случая Covid-19. 14713 человек выздоровело.