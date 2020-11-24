311 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 96 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных случая за прошедшие сутки.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 227 коек. Свободно 413. На лечении находятся 30 тяжелых пациентов, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Всего на лечении находится 7406 человек. В том числе 2814 стационарно, 4592 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 272 случая Covid-19. 14713 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 24.11.2020в 08:41. В рубриках: Медицина.
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