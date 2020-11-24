В рамках Всемирной недели предпринимательства в Хабаровске открылась фотовыставка, посвященная женщинам края. Лицами фотопроекта стали 25 женщин-предпринимательниц. Речь идет о представительницах прекрасного пола, которые добились успеха в своем деле, в том числе в сложных для многих видах бизнеса в 2020 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Они ломают стереотипы, и сами строят свой бизнес и свою жизнь. Их истории – пример для всех женщин, которые верят в свои возможности и хотели бы попробовать себя на ниве предпринимательства, — отметили организаторы региональной кампании из ЦОУ «Мой бизнес».

В торжественной церемонии приняла участие и.о. первого заместителя Председателя Правительства края Мария Авилова. Она подчеркнула значимость различных финансовых инструментов, институтов поддержки бизнеса в сегодняшних условиях.

— Дорогие женщины, вы не перестаете нас восхищать своими проектами. Радостно, что с каждым годом все больше представительниц прекрасного пола решают заняться собственным делом. Претворяя свои идеи в жизнь, вы проживаете свои проекты душой и поэтому достигаете успеха в различных областях, — отметила Мария Авилова.

По ее словам, фотовыставка является ярким примером продвижения и поддержки женских предпринимательских инициатив.

Фотопроект получил название «Мама может все». Выставка организована на третьем этаже ТЦ Brosko Mall.

Данный проект – это первый шаг в череде мероприятий, посвященных женскому предпринимательству на Дальнем Востоке. В декабре этого года в г. Хабаровске планируется проведение первого Дальневосточного предпринимательского онлайн-форума «Женский бизнес. Апгрейд».