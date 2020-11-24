— Очень внимательно нужно отнестись к ситуации в Чумикане. Это районный центр. Люди переживают. Просьба обеспечить там помощь специалистов, если нужно, направляйте туда мобильную бригаду. Лекарства должны быть в наличии. Ежедневно держите на контроле ситуацию и при необходимости правильно и оперативно реагируйте на изменения в Чумикане, — отметил Михаил Дегтярев, обращаясь к руководству минздрава во время аппаратного совещания в правительстве региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Со вчерашнего дня в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района введен карантин. Это связано с распространением коронавирусной инфекции в отдаленном и труднодоступном населенном пункте. На прошлой неделе там было зафиксировано более 20 лабораторно подтвержденных случаев.

С докладом о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в целом выступил и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он подчеркнул, что на минувшей неделе регион перешагнул очередной «психологический барьер» в 300 заболевших за сутки. Продолжается прирост и пациентов с внебольничной пневмонией.

— Мы получили первую партию экспресс-тестов и меняем технологию диагностики пациентов. Когда человека привозят на СКТ-исследование, ему делают экспресс-тест. Если коронавирус подтверждается, но состояние позволяет провести лечение на дому, пациент получит сразу и лекарства. Эту схему мы сейчас выстраиваем. Кроме того, минздрав прорабатывает вопрос о развертывании 100 мест на базе санатория «Уссури» для долечивания больных с коронавирусом, которые идут на поправку, — сказал Евгений Никонов.

Он напомнил, что Хабаровский край получил из федерального бюджета 49,5 млн рублей на обеспечение амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатными препаратами. Необходимые наименования закуплены, они поступили в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Вяземский, Верхнебуреинский, Хабаровский, им. Лазо, Бикинский, Нанайский, Солнечный районы.

Также по требованию Роспотребнадзора до особого распоряжения закрыт санаторий «Анненские воды» в Ульчском районе. Там была зафиксирована вспышка коронавируса. Заразились 55 человек. Напряженной остается и ситуацию с двумя социальными учреждениями с постоянным пребыванием людей. Это Горинский психоневрологический интернат и Эльбанский психоневрологический интернат. На базе последнего развернут ковидный госпиталь. Учреждение обеспечено кислородными концентраторами. Туда прикомандированы врачи, которые выстраивают тактику лечения больных с коронавирусом.

Напомним, что постановлением правительства Хабаровского края, которое подписал Михаил Дегтярев, с сегодняшнего дня для лиц старше 65 лет действует режим самоизоляции. Работающим пенсионерам в упрощенной форме оформляют больничный лист. Гражданам из группы риска важно минимизировать свои контакты с окружающими. При выходе в магазин, за лекарствами или в лечебное учреждение необходимо соблюдать строгий масочный режим и социальную дистанцию более полутора метров.

В крае продолжает работу телефон «горячей линии»: 8(4212) 39-61-79. В регионе развернута работа волонтерских центров по доставке лекарств и продуктов гражданам, находящимся дома.