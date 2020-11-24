В Правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу экономической ситуации в отраслях реального сектора экономики и на рынке труда в связи с изменением ситуации на мировых рынках и распространением новой коронавирусной инфекции. В режиме видеоконференции диалог с бизнесом возглавила и.о. первого заместителя председателя правительства края Мария Авилова.

Удержание позиций сектора общепита и розничной торговли с целью их дальнейшего восстановления стало одной из ключевых тем заседания.

Сектор общественного питания (кафе и рестораны) пострадал в период коронавирусного кризиса больше других – по итогам 9 месяцев 2020 года его показатели составили 68,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение коснулось и оборота розничной торговли, индекс составил 96,1% в сравнении с январем – сентябрем предыдущего года.

Как отмечают специалисты, отрицательная динамика в период пандемии характерна для сфер торговли, общественного питания и потребительского рынка во всех регионах страны.

По данным министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края в регионе действует около 7 тысяч предприятий торговли, более 1 тыс. организаций общественного питания и более 2,8 тыс. предприятий бытового обслуживания. Вместе они обеспечивают региону сотни миллиардов оборота и влияют на другие отрасли экономики края.

— Нельзя допустить очередной локдаун. Если мы еще раз его объявим, то практически потеряем отрасль общественного питания и восстановить ее будет очень трудно, практически невозможно. Нужно сделать все, чтобы совместно с бизнесом сохранить отрасль, – подчеркнул зампред правительства края – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Шкурин.

Представители деловой общественности аналогично оценивают риски приостановки деятельности различных предприятий. Председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края, зампредседателя регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Андрей Веретенников подчеркнул, что для многих отраслевых организаций края характерна социальная ответственность.

В нынешних условиях представители бизнес-сообщества самоорганизуются для проведения рейдов по ночным клубам и прочим заведениям, которые работают с нарушением противоэпидемических требований.

— Мы говорим о недопущении дополнительных ограничений для оказавшихся в наиболее сложном положении отраслей. Бизнес непосредственно заинтересован в том, чтобы продолжать работать. Для этого мы соблюдаем все установленные требования, включая пятидневный запас масок, перчаток и прочего, – пояснил Андрей Веретенников.

По итогам обсуждения было решено подробно проанализировать деятельность предприятий общепита края в условиях ограничений и роста заболеваемости. Оценить ситуацию в туристической отрасли.

Будет продолжено взаимодействие правительства края с уполномоченным по защите прав предпринимателей и региональным советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Речь идет о дальнейшей организации рейдов среди общепита и ночных заведений.

Кроме того, решено направить в Минэкономразвития России предложение о продлении срока приема заявлений от налогоплательщиков для получения отсрочки по налогам 1 февраля 2021 г.

Кроме того, органам исполнительной власти края дано поручение совместно с бизнесом проработать вопрос дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания края.

Речь также идет о предотвращении негативных последствий влияния ограничений на их работу в условиях пандемии. Предложения по этому вопросу должны быть направлены на рассмотрение и.о. первого зампреда правительства края до 1 декабря 2020 г.