МБУ «Горзеленстрой» сверстал планы посадок на следующий год. Как рассказала и.о. директора предприятия Зоя Русина, в 2021-ом в городе высадят порядка 2,2 тысячи деревьев и 1,5 тысяч кустарников только по муниципальному заказу. Аналогичные работы проведут и в рамках коммерческих заказов.

«Весной мы сделаем упор на посадки хвойных деревьев: лиственниц, сосен, елей. Они составляют 30% от общего числа саженцев. А в течение всего сезона высадим лиственные и цветущие породы: боярышник, липу, рябину, яблони, груши, клены, ясени, дубы», — сказала она.

Стоит отметить, что хабаровские озеленители всегда стараются чем-то удивить горожан. В этом году на бульварах города и в прогулочных зонах они разместили топиарные фигуры зверей, а ландшафтные дизайнеры оформили территории вокруг них.

«Получились симпатичные фотозоны, которые понравились хабаровчанам. Также впервые на клумбах города мы высадили кустарники, которые начали сочетать с цветочным оформлением. У нас есть определенные задумки на новый посадочный сезон, но это пока тайна: пусть будет сюрприз», — отметила Зоя Русина.

Напомним, что весь посадочный материал МБУ «Горзеленстрой» выращивает в собственном питомнике. Саженцы сильные, крепкие, полностью адаптированы к местному климату, что дает хорошие перспективы на приживаемость растений при пересадке.