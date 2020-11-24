В Хабаровском крае социальные работники и волонтеры продолжают помогать пожилым людям, а также инвалидам I и II группы с доставкой товаров первой необходимости. Теперь, когда в регионе введен режим самоизоляции для граждан 65+, такая помощь стала более востребованной.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, на оказание данного вида помощи переориентированы работники центров социального обслуживания населения. Они отрабатывают заявки, поступающие на телефоны «горячих линий» комплексных центров.

— С ухудшением эпидемиологической ситуации было принято возобновить работу по доставке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости. Ни один звонок не остается без внимания, каждая просьба отрабатывается своевременно. За две недели отработано около 200 заявок, — отметили в профильном ведомстве.

В свою очередь, в Хабаровском крае продолжается реализация Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». В регионе действует федеральная «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8 (800) 200-34-11. К работе подключены регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию», волонтеры-медики, а также Краевой волонтерский центр.

Также продолжается набор добровольцев. Запись ведется в Краевом волонтерском центре по адресу: Хабаровск, ул. Гоголя, 21б, тел. (4212) 32-30-70.