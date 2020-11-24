Прививочная кампания против гриппа продолжается в Хабаровском крае. Чтобы развести потоки, помимо поликлиник по месту жительства, с 24 ноября бесплатно прививку можно сделать в стоматологических кабинетах. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Вакцинацию от гриппа можно пройти в следующих учреждениях:

КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №19» пер. Забайкальский, 4. Режим работы процедурного кабинета 8:00- 20:00;

КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника «Регион» ул. Калинина, 122. Режим работы процедурного кабинета с 9 до 16 часов. Перерыв: 12:00 -13:00;

КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №25» ул. Большая, 6. Режим работы процедурного кабинета 8:00- 20:00;

КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №18» ул. Рокоссовского, 18а. Режим работы процедурного кабинета 9:00- 17:00;

КГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №22» ул. Краснореченская,117а. Режим работы процедурного кабинета 9:00-16:30;

Стоматологическая клиника КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» ул. Тихоокеанская, 171в. Понедельник-пятница 8:00-16:00, Суббота, воскресенье 9:00-15:00.

Напомним, что вторая партия вакцины против гриппа на минувшей неделе поступила в Хабаровский край. Прививку рекомендуется ставить при условии отсутствия признаков ОРВИ, а также вирусных заболеваний в течение последнего месяца.

Прививочная кампания продлится до 30 ноября включительно. За минувшие выходные в мобильном пункте у ТЦ «Южный парк» и «Уголок здоровья» в ТРК «Броско Молл» привилось около 300 человек.