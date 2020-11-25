315 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 321 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный случай за прошедшие сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 227 коек. Свободно 447. На лечении находятся 30 тяжелых пациентов, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 7399 человек. В том числе 2780 стационарно, 4619 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 587 случаев Covid-19. 15034 человека выздоровело.