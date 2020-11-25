54 предприятие в составе производственной Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ,Завод по выпуску пластиковых водосточных систем, введено в эксплуатацию в ТОСЭР «Хабаровск». Инвестиции в создание современного автоматизированного производства, работающего по безотходной технологии, составили порядка 500 млн руб. Завод будет ежегодно выпускать до 3 000 тонн готовой продукции, в том числе желоба и трубы, которые после деформирующих нагрузок восстанавливают свою форму.

Дальневосточный Завод по выпуску пластиковых водосточных систем – это второе предприятие ПВХ-водосточных систем ТЕХНОНИКОЛЬ в России. Производство спроектировано по технологии замкнутого цикла – продукция, не прошедшая контроль качества, измельчается и повторно используется в технологическом процессе. Правильная сортировка пластика на производстве позволит свести к минимуму собственные технологические потери, тем самым обеспечив безотходный выпуск продукции.

«Несмотря на сложные экономические условия, мы развиваем действующие и открываем новые технологичные производства. Завод по выпуску пластиковых водосточных систем – одно из самых современных производств в отрасли, оснащенное по всем стандартам и передовым технологиям. Из-за пандемии нам пришлось своими силами, консультируясь онлайн с представителями компаний-производителей, проводить наладку оборудования», – говорит Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Новое предприятие даст толчок развитию экспорта ПВХ-систем в страны АТР и позволит удовлетворить потребности в ПВХ водосточных системах внутри Дальневосточного региона, а также – в СФО и УФО. Кроме того, отсутствие затрат на доставку даст возможность сократить стоимость продукции для строящихся зданий, что в конечном итоге отразится на конечной стоимости самих объектов. В ближайшем будущем ТЕХНОНИКОЛЬ планирует увеличить долю российского сырья в составе мультикомпонентных гранул. Это позволит уменьшить зависимость от импорта и снизить сырьевую себестоимость продукции без потери качества.

Пластиковые водосточные системы ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливаются из гранулированного компаунда на основе ПВХ. Выпускаемые на заводе желоба и трубы обладают «памятью формы»: после сжатия или скручивания возвращаются в первоначальное состояние. Продукция предназначена для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве. Она подходит для использования во всех климатических зонах в диапазоне температур от -50оС до +50оС и имеет высокую устойчивость к УФ-излучению, а также– к различным агрессивным воздействиям.

Кроме того, ПВХ-системы можно измельчать и возвращать в производство в качестве наполнителя для новых изделий. Уже сейчас в Рязани действует пилотный проект Корпорации по сбору и переработке отслуживших срок полимеров – пластиковых водосточных, карнизных и фасадных систем. При высокой результативности данной программы компания намерена подключить к ней и другие регионы, в том числе и Хабаровск.

ТЕХНОНИКОЛЬ приступила к реализации первого этапа инвестиционного проекта в рамках меморандума с Правительством Хабаровского края шесть лет назад. Благодаря поддержке краевых властей, предоставленным налоговым льготам удалось построить завод по выпуску базальтовой теплоизоляции за 2 года и сократить сроки окупаемости с 10 до 7 лет. Весной 2018 года, после подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока о строительстве двух заводов по вторичной переработке полимеров и выпуску пластиковых водосточных систем, началась реализация завершающего этапа. Суммарный объем собственных вложений ТЕХНОНИКОЛЬ на реализацию инвестиционного проекта в ТОСЭР «Хабаровск» превысил 2,6 млрд рублей.

Сейчас в Хабаровский производственный кластер ТЕХНОНИКОЛЬ входят Учебный центр и4 предприятия по производству современных строительных тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты и экструзионногопенополистирола, пластиковых водосточных систем.