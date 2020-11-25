В комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства края выявили самые популярные имена среди новорожденных в текущем году. По состоянию на 1 ноября 2020 года в регионе на свет появилось около 12 тысяч детей. Из них мальчиков чаще всего называли Артемами, а девочек – Софиями.

По данным комитета, больше половины новорожденных – мальчики (51,17 %). Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в октябре текущего года родилось 1305 детей, что всего на 19 меньше, чем в октябре прошлого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— На протяжении нескольких лет лидером в рейтинге мужских имен остается Артем. В 2020 году так названы 319 новорожденных. Также среди самых популярных мужских имен: Александр, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Матвей, Кирилл. В ТОПе имен для девочек лидирующую позицию занимает имя София. Таким именем в крае нарекли 271 девочку. В семерку самых популярных женских имен входят – Мария, Алиса, Анна, Виктория, Полина, Милана, Ева, — сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов Хабаровского края.

Напомним, что в этом году 20 октября, в День образования Хабаровского края родилось 44 новых жителей региона, что больше на 11 малышей по сравнению с 2019 годом. Им вручили памятные медали «Рожденному в День образования Хабаровского края».