В 2019-м комфортным жильем обеспечено 66 из них, а в текущем и предстоящем годах новоселье должны отпраздновать еще 85 семейств. Это жители аварийных деревянных домов №№: 7 по улице Серова, 9 по улице Данчука, 8в по Радищева, 8 по Калараша, 32 по Карельской, 85 по проспекту 60-летия Октября, 43а по Истомина и ряда других. Но, чтобы осуществить эти планы, мэрии осталось купить для них 46 квартир. 34 муниципалитет готов срочно приобрести прямо сейчас: аукционные заявки уже размещены на электронной площадке «Росэлторга», а все контракты с продавцами необходимо заключить до наступления Нового года. Об этом сегодня сообщили на брифинге, посвященном реализации краевой адресной программы по расселению аварийного и ветхого жилья начальник городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Верещагина и ее заместитель Светлана Пискун. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В частности они отметили, что этот проект, рассчитанный на 6 этапов с 2019 по 2025 год, успешно реализуется в Хабаровске. В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В общей сложности по ней муниципалитету предстоит расселить 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья и обеспечить благоустроенными «квадратами» 669 семей. Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – отводится на это 1,4 миллиарда рублей.

«В ходе реализации первого этапа (2019-2020 годы) из бараков было расселено 66 хабаровских семейств. Сейчас идет второй этап (2020-2021 годы). В его рамках муниципалитету нужно приобрести 85 жилых помещений. Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 238 миллионов рублей. На сегодняшний день городом куплено пока только 39 квартир из 85 запланированных. Прямо сейчас муниципалитет готов приобрести 34 квартиры: аукционные заявки уже размещены на электронной площадке «Росэлторга», — сообщили спикеры.

В первую очередь требуются однокомнатные квартиры площадью не менее 30 квадратных метров (начальная максимальная стоимость 2,7 миллиона рублей) и двухкомнатные — не менее 44 квадратных метров (начальная максимальная стоимость 3,4 миллиона рублей), расположенные во всех районах города. Требования, предъявляемые к приобретаемым жилищам, очень просты: они должны быть отремонтированы, а сантехника и прочее оборудование в них – исправны.

«Приглашаем поучаствовать в аукционах собственников благоустроенных квартир, желающих продать их в муниципальную собственность, и гарантировано получить денежные средства. Сделать это сейчас стало гораздо легче, чем раньше: размер ставки обеспечения контракта снижен до 0,5%. После заключения договора все средства, внесенные продавцом в качестве обеспечения сделки, ему возвращаются. Для участия в аукционе собственник должен иметь цифровую подпись и регистрацию на портале «Госуслуги». Также мы призываем самих жильцов аварийных домов, вошедших в программу, принять активное участие в поисках подходящих квартир, в которые они могли бы переехать. Собственников, которые будут готовы продать мэрии свои «квадраты», мы проконсультируем самым подробным образом», — отметили докладчики.

Стать участником аукциона очень просто: на официальном сайте мэрии размещена подробная инструкция о том, как участвовать в закупках «Росэлторга». Чтобы ознакомиться с ней, на главной странице портала в разделе «Полезные ресурсы» нужно выбрать вкладку «Переселение из аварийного жилищного фонда» (https://www.khabarovskadm.ru/pereselenie/).

Получить ответы на все вопросы заинтересованные хабаровчане могут в мэрии по телефонам: 41-99-75, 41-98- 57, 41-98-65. Также потенциальные продавцы могут обратиться за помощью в жилищные отделы комитетов по управлению районами города. В Железнодорожном им ответят по телефонам 40-88-22 и 40-88-29, в Центральном – по номерам 40-89-50 и 40-89-51, в Индустриальном – 40-90-04 и 40-90-23, в Краснофлотском и Кировском – 33-13-98, 73-08-58, 41-99-75, 41-98-57 и 41-98-65.