Накануне в ходе публичных слушаний был представлен проект главного финансового документа краевой столицы на следующий год. Основные показатели бюджета-2021 представил директор финансового департамента Сергей Голик.

Планируется, что доходы муниципальной казны составят 15 миллиардов 485 миллионов рублей, расходы — 16 миллиардов 295 миллионов рублей, дефицит — 810 миллионов рублей (9,8 %). Средства будут направлены на реализацию 27 муниципальных программ. Приоритет — социальной сфере. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Расходы, запланированные на нее в 2021 году, составят 9 миллиардов 597 миллионов рублей (65 % от общего объема программных расходов). Причем почти 8 миллиардов пойдет на отрасль образования, 762 миллиона — на культуру, 462 миллиона — на отрасль физической культуры и спорта, на развитие социальной работы с населением и безбарьерной среды предусмотрено 285 миллионов рублей. На ремонт, содержание и реконструкцию дорог в Хабаровске в следующем году будет направлено около 2,2 миллиарда рублей (с учетом федеральных средств, выделяемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). 428 миллионов планируется вложить в развитие инженерной инфраструктуры. 255 миллионов отводится отрасли ЖКХ — на ремонт многоквартирных домов, содержание мест захоронения и прочее. Расходы также предусмотрены на создание современной городской среды в городе, на поддержку бизнеса и ряд других направлений.

В ходе публичных слушаний горожане высказали свои предложения, которые касались эффективности деятельности муниципальных предприятий, работы горэлектротранспорта, создания безбарьерной среды. Они приняты в работу.

«Ряд параметров бюджета на следующий год будет уточняться в течение всего финансового года. В частности, мы планируем снизить дефицит, используя кредитные механизмы. К примеру, взять казначейские кредиты под 0,1%. Настоящий проект решения одобрен Экспертным советом по проведению обязательной публичной независимой экспертизы. Он признан соответствующим Уставу города и действующему бюджетному законодательству», — сообщил Сергей Голик.

В дальнейшем проект бюджета будет рассмотрен контрольно-счетной палатой, прокуратурой и депутатами Хабаровской городской Думы.