В Хабаровском крае продолжается активная реализация краткосрочного плана 2020 года в рамках краевой Программы капитального ремонта. Выступая техническим заказчиком в составе специальной приёмочной комиссии, Региональный оператор проверил качество выполненных работ в хабаровских домах по адресам: ул. Гагарина, 11, ул. Калараша, 14 и Матвеевское шоссе, 64. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

Фронт работ на всех объектах был схожим: устраивалась двухслойная кровля из наплавляемых материалов с армированием стяжки. Также в рамках работ выполнялось обеспыливание и огрунтовка поверхности, ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, с установкой противопожарных люков, наращивание патрубков канализационных стояков.

Армирование стяжек выполнялось сварной сеткой из арматурной проволоки. В качестве кровельного покрытия во всех трех случаях были выбраны материалы премиальной линейки компании «Технониколь». Также в домах на улицах Гагарина и Калараша гад вентиляционными шахтами устанавливались зонты из оцинкованной стали.

Особенностью капремонта дома на Матвеевском шоссе является его месторасположение – он находится на территории бывшего военного гарнизона, после реформирования которого забота о жилом фонде легла на плечи жильцов. Долгое отсутствие ремонта и череда смен управляющих организаций стали причиной изначального негативного настроя проживающих там людей. Однако, с помощью грамотной информационной работы, которая велась и на нескольких домовых собраниях, и в персональном порядке, консенсуса все же удалось достичь.