Эпидемиологическая ситуация в Хабаровском крае остается напряженной. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией растет, но этот рост связан с количеством исследований, проводимых населению. Об этом рассказал и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов на аппаратном совещании губернатора края.

Число проведенных СКТ-исследований за последние 3 рабочих дня составляет 1955, из них выявлено пневмоний 1301, без патологий – 654. За ноябрь проведено 27 652 КТ-исследований, в том числе в ночное время – 5 341.

Показатель тестирования на 100 тысяч населения один из самых высоких по Дальневосточному федеральному округу и составляет 403,1.

— По ПЦР диагностике идет устойчивый рост проведенных исследований. На 27 ноября обследовано 581 228 человек. Лаборатории стремятся соблюдать рекомендуемые сроки в 48 часов получения результатов тестирования, но еще остаются сложности. Планируем в ближайшие дни выйти на заявленные параметры, — заключил Евгений Никонов.

Также в крае ведется работа по открытию новых лабораторий. Так, ПЦР-лаборатория детской городской больницы города Комсомольск-на-Амуре выходит на плановую мощность в 600 исследований в сутки. По словам зампреда, благодаря совместной работе лабораторий Комсомольска, это позволит проводить до 1500 ПЦР-исследований для горожан. Тогда полностью отпадет необходимость отправлять мазки в Хабаровск. Это значительно ускорит процесс получения результата.

— Благодаря распоряжению Михаила Дегтярева об оперативной отправке в район антиген-тестов, в КДЦ Комсомольска-на-Амуре и городские больницы №2 и №4 ввели практику после КТ, в случае подозрения на новую коронавирусную инфекцию, делать экспресс-тестирование. Если поражение легких незначительное и тест на COVID-19 положительный, людям выдаются лекарства для амбулаторного лечения на дому, — рассказал Евгений Никонов.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 24 570 случаев COVID-19, выздоровело – 17 373 человека. Из них стационарно – 6193, амбуларно – 1180.