Лучшие молодежные инициативы, заявленные от муниципалитетов, определили в регионе. На конкурс губернаторских грантов было подано 36 проектов, направленных на организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в селах, городах и районах края. Как рассказали в главном управлении внутренней политики, рейтинг лучших инициатив конкурсная комиссия определила по нескольким основным направлениям. Среди них – патриотическое воспитание и содействие межкультурному диалогу, популяризация здорового образа жизни, культуры традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, развитие добровольчества, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и другие. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Эксперты оценивали актуальность, социальную значимость, инновационность и уникальность идеи для определенной территории. Также учитывалось наличие материальных, технических и кадровых ресурсов, возможность софинансирования за счет привлеченных и собственных средств. Победителями стали 16 проектов от 13 муниципальных образований края. Между ними будет распределено 14 млн рублей, — сообщили в главном управлении.

Так, на реализацию инициативы «Изучая Хабаровский край» выделено более 1,6 млн рублей. Авторы идеи планируют организовать работу школы «Планета тайга», выпускники которой создадут два полноценных документально-просветительских фильма в рамках одноименного кинопроекта – «Сунтар-Хаята. Северное сердце Хабаровского края» и «Хребет Джугджур. Путями Григория Федосеева», а также не менее 7 короткометражек. Помимо этого, будет организован эколого-краеведческий кинофестиваль, направленный на популяризацию историко-культурного и природного своеобразия Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края.

На реализацию проекта молодежной научной студии «НЕФОРМАТ» Амурский район получил более 1,2 млн рублей. Инициатива направлена на создание образовательной площадки в виде коворкинг зоны для интеллектуального, полезного и интересного досуга, обучения подростков исследовательской и проектной деятельности. В различные мероприятия проекта будут вовлечены не менее 350 молодых активистов района.

В этом году в конкурсе впервые приняли участие сельские поселения. Обладая небольшим опытом в написании и реализации проектов, они смогли представить интересные идеи, которые оценила конкурсная комиссия. Свыше 1 млн рублей получит поселок Дормидонтовка Вяземского района, а село Нижнетамбовское Комсомольского района выиграло грант в размере более 500 тысяч рублей. Оба проекта направлены на актуальную тему для молодежи — занятия спортом. На эти деньги в поселениях сорганизуют тренажерный зал и WorkOut-площадку.