Родители Хабаровского края оценили преимущества оформления ежемесячной денежной выплаты на детей от трех до семи лет с помощью регионального портала госуслуг. Как отметили в министерстве информационных технологий и связи края, за три месяца через «Услуги27» за назначением пособия обратились 7256 жителей региона. Ранее оформить ежемесячное пособие можно было при личном визите в МФЦ, органы соцзащиты или через «Госуслуги». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Услуга стала более доступной, оформила ее, не выходя из дома, с помощью смартфона, подключенного к интернету. Нужно только подготовить основные документы. Если эти данные уже есть в личном кабинете, тогда при заполнении формы они вносятся автоматически. Оформление заняло всего несколько минут, — рассказала хабаровчанка Анна Васильева.

Срок регистрации заявления и комплекта документов, поданных через региональный портал, составляет один рабочий день. До десяти дней уходит на рассмотрение заявки органами соцзащиты. После принятия решения заявитель получит уведомление о назначении или об отказе в назначении выплаты.

— Данная услуга, как и все остальные, доступна всем пользователям, зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации. Заявителям гарантируется полная конфиденциальность личной информации и соблюдение законодательства о защите персональных данных, — уточнили в министерстве информационных технологий и связи края.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены Указом Президента с 1 января 2020 года. Выплачивать их начали в июне текущего года.