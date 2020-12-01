С самого утра специальная машина выравнивает ледовое покрытие в прогулочной зоне хабаровского стадиона им. Ленина. Глава региона не только знакомится с процессом заливки самого большого катка на Дальнем Востоке площадью 6,7 тыс. квадратных метров и новинками праздничного оформления в этом году, но и задает вектор работы в интересах всех жителей края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Нам надо, чтобы не только хабаровчане получили заряд энергии и хорошего настроения, а весь край. Поэтому мы ко всем главам муниципалитетов обращаемся, чтобы заливали больше катков. А к главам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре отдельно обратимся – надо, чтобы ни одна хоккейная коробка не осталась не залитой в этом году, чтобы все управляющие компании настроились на то, что в каждом дворе должна быть ледовая площадка. Плюс горки, елки – к Новому году надо создать праздничное настроение. Тем более, сейчас у нас с учетом коронавируса не так много возможностей, чтобы отдохнуть, многие массовые мероприятия запрещены. Отдых на свежем воздухе – то немногое, что в этом году позволит создать праздничное настроение, — сообщил Михаил Дегтярев. – Будем встречать Новый год по-семейному, у нас весь Хабаровский край – большая семья.

Как отреагируют руководители на местах на такой призыв – руководитель края проверит в середине декабря.

Что касается главного дальневосточного катка под открытым небом — его заливают уже шестой год. В этот раз прокат коньков и мобильные точки общепита будут организованы с учетом требований Роспотребнадзора: соблюдения масочного режима, обеспечения условий для дезинфекции рук, социального дистанцирования. На этом глава региона отдельно заострил внимание руководства краевого министерства физической культуры и спорта.

Михаил Дегтярев также предложил проработать с предпринимателями, которые занимаются прокатом спортинвентаря, вопрос предоставления льгот многодетным семьям. Несмотря на то, что цены на прокат коньков держат на одном уровне третий год, родителям накладно приводить на каток сразу нескольких детей.

Из новшеств этого года – отдельные площадки для керлинга (для всех желающих попробовать себя в этом олимпийском виде спорта), мастер-классов по хоккею с мячом и с шайбой, фигурному катанию. Подумали и о малышах: им отведут отдельную территорию, где можно попробовать встать на коньки. Также запланировано создание фотозоны с санями Деда Мороза и фигурами дальневосточных животных.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края