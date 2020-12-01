В новом цвете и утеплённый, встретил декабрьские холода девятиэтажный хабаровский дом на улице Шеронова, 3. В рамках реализации краевой Программы капитального ремонта там был выполнен капитальный ремонт фасада с утеплением торцевых стен.

В основной перечень работ, выполненных компанией «ПерестройкА», вошли: штукатурка и окраска фасада, герметизация межпанельных швов и устройство навесного вентилируемого фасада на торцах дома. Теплоизоляция обеспечивается плитами на основе базальтовых пород. Работы обошлись собственникам в 7,1 миллиона рублей.

Собственники дома стремятся комплексно подходить к заботе о своем доме: ранее (в 2017) в этом доме уже проводились работы по капитальному ремонту, а именно: были заменены лифты на 10,3 миллиона. Как и тогда, сейчас они очень довольны полученным результатом своей командной работы с Фондом капитального ремонта и подрядчиком, когда в течение всего ремонта стороны взаимодействовали и оперативно вносили необходимые корректировки. Кроме того, жильцы находятся в постоянном контакте со свой управляющей компанией «Побережье Амура», которая в первый день зимы уже начала подготовку к празднованию Нового Года, установив нарядную праздничную елку.