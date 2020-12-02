В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают подводить итоги уборочной кампании. Позитивная динамика отмечена в области производства тепличных овощей. По данным на начало ноября, в регионе собрано около 2087,6 тонн овощей защищенного грунта, что на 38 % больше показателя аналогичного периода прошлого года (1512,5 тонн).

В том числе в зимних теплицах выращено 2018,1 тонн, что на 38,3 % выше показателя прошлого года (1459,5 тонн). Урожай тепличных огурцов составил 940,2 тонн (+44,6 %), томатов – 554,6 тонн (+38 %).

С учетом весенних теплиц, с начала года в защищенном грунте собрано 2,1 тыс. тонн овощей. В четверку предприятий-лидеров по производству овощей в зимних теплицах входят ООО «Джей Джи Си Эвергрин (+46,4 %), КФХ Бутков В.Б. (+10,1 %), ООО «Аграрные технологии будущего» (+9,6 %) и ООО «Агрокомплекс «Восток» (+3,5 %).

Всего до конца 2020 года планируется собрать 2,4 тысяч тонн овощей защищенного грунта.

Таких предпринимателей аграрии поддержат финансово. В министерстве с 19 ноября приступили к приему документов от сельхозтоваропроизводителей, развивающих тепличное овощеводство. Краевая субсидия предусматривает возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение технологического оборудования для тепличных комплексов.

Планируется, что до конца года среди аграриев распределят более 19 млн рублей. Главное условие – оборудование должно быть приобретено в 2020 году. Аналогичная форма поддержки в крае ранее предоставлялась в 2017 году. Это направление было решено возобновить в связи с актуальными задачами в области продовольственной безопасности.