Накануне по поручению мэра Сергея Кравчука в режиме ВКС состоялось его первое заседание после четырехмесячного перерыва.

В ходе онлайн-встречи начальник городского управления экономического развития Александр Анисимов охарактеризовал текущую социально–экономическую ситуацию в краевой столице и предложил актуализировать муниципальные меры поддержки на краткосрочный и долгосрочный периоды.

«Предлагаю продлить до 1 апреля 2021 года освобождение от уплаты платежей за место размещения нестационарных объектов в сфере туризма, утвердить на 2021 год для кафе и ресторанов упрощенный порядок размещения сезонных площадок под летние веранды. Вопрос о приведении киосков, расположенных в городе, к единому стилистическому однообразию, отложим на более поздний срок — когда мы уже выйдем из кризиса, связанного с пандемией», — сказал Александр Анисимов.

Предприниматели одобрили эти предложения.

«Сегодня бизнес наиболее нуждается в имущественной и финансовой поддержке, поэтому ходатайствую о продлении действия именно этих мер. Также необходимо продолжить постоянное информирование предпринимателей обо всех решениях, принимаемых на заседаниях ситуационного центра», — сказала председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Светлана Тремасова.

Как отметили представители муниципалитета, мэрия готова рассмотреть этот вопрос в соответствии с действующим законодательством.

«Мы видим, что в экономике складывается непростая ситуация, поэтому сейчас важно актуализировать имеющиеся и разработать новые меры помощи бизнесу. Почти треть поступлений в казну города – это налоговые отчисления от субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако необходимо соблюсти баланс и при формировании предложений по поддержке учесть ограниченные возможности муниципального бюджета и отсутствие регионального локдауна», — резюмировал вице-мэр города Игорь Михайловский.

Напомним, что ситуационный центр был создан в марте текущего года. В его задачи входит: организация мониторинга состояния бизнеса и выбор оптимальных решений для поддержки; обеспечение информирования и обратной связи. В ходе работы центра в первую волну пандемии специалисты управлений городской администрации, курирующие предпринимательскую деятельность, и бизнесмены совместно разработали более 15 инструментов, направленных на поддержку хабаровских предпринимателей: льготы по аренде имущества, отсрочка платежей по размещению рекламных конструкций, упрощенный порядок размещения летних веранд у кафе и ресторанов, снижение коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход, а также снижение на 50% ставки земельного налога.