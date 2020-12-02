— По результатам открытого конкурса, который был мною объявлен, мы собрали пять заявок, из них четыре вышли в финал. И конкурсная комиссия рекомендовала мне назначить министром здравоохранения Юрия Яковлевича Бойченко. Он хабаровчанин, окончил ХГМИ (ДВГМУ), получил опыт работы в том числе и в московском здравоохранении, и этот опыт готов принести домой, — заявил сегодня Михаил Дегтярев после посещения учреждений здравоохранения в Хабаровске. – Призыв, который был мною объявлен, продолжается. Все хабаровчане, кто так или иначе получили опыт работы и за рубежом, и в столице нашей Родины, имеют возможность вернуться в Хабаровский край. Место для работы найдется всем. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что в конкурсную комиссию, рассмотревшую кандидатуры на пост главы регионального минздрава и их предложения по модернизации системы здравоохранения в крае, вошли председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко (председатель комиссии); академик РАН, профессор, научный руководитель НИИ «Общественного здоровья» Рамиль Хабриев; директор Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования Елена Пузакова; председатель общественного совета министерства здравоохранения Хабаровского края, главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко; профессор, академик РАЕН, эксперт тематической площадки «Здравоохранение» Хабаровского регионального отделения ОНФ Салават Сулейманов; председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ольга Амидина; советник губернатора Хабаровского края по кадровым вопросам Сергей Васильев.

Врио губернатора, уточним, принимает решение о назначении министров самостоятельно. В данном случае он учел рекомендацию экспертного сообщества.

Юрий Бойченко, который сегодня уже сопровождал главу региона при общении с медицинскими работниками и их пациентами и в амбулаторном, и в стационарном звене, коротко поблагодарил за оказанное доверие и выразил готовность трудиться на благо жителей Хабаровского края.

— Выражаю благодарность Михаилу Владимировичу за оказанное доверие. Хабаровск – мой родной город. Готов работать, включиться на все сто. Признателен всем, кто за меня болел, — сообщил он.

Юрий Бойченко родился в 1969 году в Хабаровске. В 1993 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Там же окончил клиническую ординатуру по специальности «семейный врач».

С 1995 года по 2002 год трудился в ККБ № 1 им. профессора С.И. Сергеева. С 2002 года работал на различных должностях в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзоре и его структурах. С 2011 года был заместителем главного врача по лечебной работе Центральной клинической больницы РАН, с 2015 года – заместителем начальника Управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы. Должность перед назначением главой министерства здравоохранения Хабаровского края — заместитель главного врача по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского в Москве.

Кандидат медицинских наук. Тема кандидатской диссертации – «Научное обоснование потребности в высокотехнологичной медицинской помощи в субъектах РФ».

Юрий Бойченко обладает большим опытом преподавательской и научной деятельности в Первом Московском государственном университете им. И.М. Сеченова, а также в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ. Соавтор более сорока статей и научных работ по вопросам общественного здоровья, организации здравоохранения и лицензирования медицинской деятельности.

На первом этапе новый глава краевого минздрава назначен исполняющим обязанности министра – такова юридическая процедура.