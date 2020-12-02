На ОАО «Дальхимфарм» в период пандемии объемы производства выросли в 1,3 раза. Это произошло, в том числе, из-за повышенного спроса на лекарства для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний и новой коронавирусной инфекции. Как напомнили в министерстве промышленности края, сегодня предприятие — единственный крупный производитель на Дальнем Востоке, здесь выпускают более 120 наименований различных медикаментов, в том числе около 60 — жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

На предприятии в 6,3 раза увеличен выпуск препаратов, влияющих на кроветворение, в 1,8 раза и в 1,3 раза – противомикробных и препаратов для лечения органов дыхательной системы соответственно.

Мощности «Дальхимфарм» позволяют выпускать одиннадцать препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. В различных формах (таблетки и растворы для инъекций) такие лекарства как «Азитромицин», «Дексаметазон», «Парацетамол», «Тилаксин», «Амоксициллин», «Ампициллин», «Кларитромицин», «Левофлоксацин» направляются в лечебные учреждения Хабаровского края и других субъектов страны. На сегодняшний день только для нужд нашего региона данной продукции поставлено более чем на 74 млн рублей.