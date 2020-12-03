Компания «ДВРП» (учредитель McDonald’s Corporation) стала резидентом свободного порта Владивосток. Согласно подписанному инвестиционному соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», ООО «ДВРП» откроет первые предприятия быстрого обслуживания Макдоналдс до конца декабря 2020 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

«У Макдоналдс амбициозные планы по развитию на Дальнем Востоке, наш первый шаг – открытие пяти предприятий, но мы не намерены останавливаться на этом и будем развиваться в регионе. Мы гордимся тем, что нам присвоен статус резидента свободного порта Владивосток, и уверены, что это поможет нам внести свой вклад в развитие экономики макрорегиона. В каждом городе, где открывается Макдоналдс, мы не только предоставляем новые рабочие места и налаживаем взаимодействие с локальными поставщиками, но также реализуем социальные и экологические инициативы», — говорит Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России.

Первые предприятия сети на Дальнем Востоке ООО «ДВРП» откроет уже в декабре, в канун нового года. Предприятия быстрого питания появятся во Владивостоке — в ТЦ «Березка», ТРК «Черемушки», ТРК «Седанка-Сити» и в Хабаровске — в торговых центрах «На Пушкина» и «Броско Молл». Это позволит инвестору внести свой вклад в развитие рынка труда, локального предпринимательства и местного сообщества в макрорегионе, а также вложить в экономику и развитие Дальневосточного федерального округа более 500 млн рублей.

«Мы придерживаемся основополагающего принципа при взаимодействии с представителями бизнеса, которые сделали выбор и стали резидентами территорий опережающего развития или же свободного порта Владивосток. Управляющая компания предоставляет нашему новому резиденту — компании «ДВРП» — право на получение льгот по налогам на прибыль, имущество и социальные взносы, а также полноценное административное сопровождение проекта», — отметил исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Николай Запрягаев.

Во всех дальневосточных предприятиях будут внедрены новейшие системы обслуживания и производства, например, стандартная кухня с системой «Made for You», которая позволяет готовить свежие блюда непосредственно под заказ в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Жители ДФО смогут оценить все преимущества МакДоставки и накопления бонусов в мобильном приложении «Макдоналдс». В меню предприятий будут классические сандвичи, продукты из курицы, картофеля, блюда для завтрака, горячие и прохладительные напитки, молочные коктейли и десерты.

99% продукции Макдоналдс производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков. В ближайших планах компании на Дальний Восток — поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков, что позволит предпринимателям, специализирующихся на производстве продуктов питания, найти новые каналы реализации. Например, 13 миллионов знаменитых сандвичей Филе-о-Фиш, продаваемых ежегодно в предприятиях Макдоналдс в России, производится из минтая, выловленного в соответствии со стандартами Морского Попечительского Совета в Охотском море. Совместно со своими партнерами Макдоналдс внедряет самые высокие российские и мировые стандарты качества и безопасности продуктов питания на всех этапах производства.

До конца 2020 года резидент свободного порта Владивосток создаст в Приморском и Хабаровском краях более 350 новых рабочих мест. Макдоналдс уделяет пристальное внимание развитию молодежи и предоставляет широкие возможности обучения в соответствии с высокими международными стандартами компании. Сотрудники предприятий на Дальнем Востоке получат все возможности для быстрого карьерного роста и развития внутри сети. На сегодняшний день на предприятиях Макдоналдс в России работает более 60 тысяч человек. Все они работают в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ, компания гарантирует им стабильную и регулярную выплату заработной платы.

«Приход Макдоналдс на Дальний Восток — это знак для других инвесторов. Успех компании связан с постоянным усовершенствованием бизнес-модели. Выход в дальневосточные регионы для других инвесторов означает, что бизнес на Дальнем Востоке действительно может быть эффективным, что есть рынок сбыта, поскольку Макдоналдс очень взвешенно и скрупулезно относится к оценке инвестиций в конкретную территорию. Для многих компаний наличие в регионе транснациональных корпораций означает стабильность и понятные условия работы», — заметил заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Иван Новиков.

По данным АО «КРДВ», на сегодняшний день 2117 резидентов ведут инвестиционную деятельность на территориях свободного порта Владивосток. Общая стоимость проектов составляет более 1 трлн рублей, в результате их полной реализации будет создано около 87 000 рабочих мест. От общего количества инвестиционных проектов 220 уже успешно реализованы, размер вложений превысил 170 млрд рублей, более 17 000 дальневосточников трудятся на предприятиях, созданных резидентами СПВ.