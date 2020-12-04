Сегодня врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал постановление правительства края, которое скорректировало ограничительные меры по коронавирусу в регионе. В документе сказано, что музеи и библиотеки возобновляют работу в очном формате, принимают посетителей по предварительной записи с учетом индивидуального посещения, либо в составе семьи. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Накануне этот вопрос в очном формате обсудили члены краевого штаба по коронавирусу. Предложение озвучил глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

— Мы видим, что есть некий перекос в ограничениях. Например, кафе, другие предприятия общепита, магазины работают, а учреждения культуры нет, хотя туда нет и не было большого наплыва посетителей. А потребность у людей посетить и библиотеку, и музей есть. Они почти все в крае либо муниципальные, либо краевые, и уровень культуры, дисциплины там всегда был высокий. Поэтому, наше предложение такое: дать послабления музеям и библиотекам в части ограничительных мер, — сказал Александр Жорник.

— Мой опыт общения с библиотеками и музеями показывает, что туда, действительно, не очень много людей ходят. Инициатива правильная, и, если Роспотребнадзор будет не против, то такую возможность решением штаба мы предусмотрим, но без проведения массовых акций, коллективных экскурсий, — прокомментировал и.о. заместителя председателя по социальным вопросам Евгений Никонов.

Главный санитарный врач по Хабаровскому краю, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева сообщила, что возобновление работы музеев и библиотек возможно для индивидуального или семейного посещения. В учреждениях культуры должен строго соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, проводиться дезинфекция. Коллективные экскурсии проводить запрещено. Музеи и библиотеки должны использовать формат предварительной записи.

Напомним, что деятельность музеев и библиотек в очном формате в Хабаровском крае была приостановлена 11 ноября. Как рассказал генеральный директор «Хабаровского краевого музея им. Гродекова» Иван Крюков, музей готов вновь открыть свои двери для посетителей.

— Это действительно хорошая новость. Мы очень соскучились по нашим гостям, а они по нам. Обеспечим все требования Роспотребнадзора и краевого штаба по коронавирусу. Рады, что посетители смогут увидеть своими глазами не только наши традиционные экспозиции, но и выставку экспонатов из собрания Российского этнографического музея «Шедевры вышивки в костюмах народов России». Мы к этому событию готовимся, открытие запланировано на 18 декабря, — рассказал Иван Крюков.

Также в постановлением правительства края разрешено кафе и ресторанам после 23:00 оказывать услуги питания на вынос, без посещения залов общепита.