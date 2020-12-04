В текущем году не было отмечено ни одного факта кражи: опыт поимки нескольких злоумышленников полицейскими в 2017-2019 годах оказался поучительным. А уже совсем скоро и красть будет нечего: в краевой столице идет активная замена чугунных элементов на полимербетоннные.

Как рассказал главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Леонид Шумилин, современные технологии наносят по «черным металлистам» сокрушительный удар: элементы дорожного благоустройства, изготовленные из состава, включающего в себя пластик и бетон, похищать бессмысленно, так как реализовать невозможно.

На сегодняшний день на балансе городских служб находится более пяти тысяч ливнеприемных решеток разного образца. Когда-то они все были сделаны из чугуна. Потом более трети из них заменили на металлические, так как чугун пользуется большой популярностью у сборщиков (особенно – криминальных) и приемщиков металлолома. Но и металлические «заместители» долго на проезжей части не залеживались: их тоже крали и сдавали скупщикам за сущие копейки. «Решеточные воры» причиняли городу ощутимые убытки: ежегодно – в пару миллионов рублей. Почти ежедневно с улиц краевой столицы стараниями нечистых на руку горожан пропадало по 3-4 чугунных и железных элемента ливневстоков, а иногда счет шел на десятки украденных решеток в сутки. Дорожники пробовали их приваривать, укладывать попарно и соединять цепями. Не помогало: кражи продолжались. Перелом в ситуации наступил в 2019-м, когда в краевой столице вместо чугунных и металлических начали активно использовать изделия из полимербетона.

«Первую сотню мы поставили в прошлом году, а в этом установили еще 400. В планах на 2021-й наметили замену еще порядка 500 штук. Изготавливают их в Челябинске. Стоимость одной полимербетонной решетки составляет 4,5 тысячи рублей, несколько дороже, чем, к примеру, металлической, которая обходится в 2,5 тысячи рублей за штуку. Но затраты с лихвой компенсирует срок службы дорожного ноу-хау. Чугунной решетки хватает максимум на десятилетие, а время эксплуатации полимербетонной, как утверждает производитель, — не менее 50 лет. Думаю, эти гарантии соответствуют действительности: прочная, надежная продукция на хабаровских автотрассах зарекомендовала себя хорошо», — рассказал Леонид Шумилин.

При дорожных работах в 2021-м менять дорожный «металлолом» на полимербетон будут, в первую очередь, на ливневках, расположенных вблизи школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов. Также он отметил, что в этом деле дорожники не откажутся и от помощи наблюдательных хабаровчан. Сообщить об отсутствии или разрушении решеток ливневой канализации можно по телефону 29-39-26 или в Единую городскую диспетчерскую службу – 004.