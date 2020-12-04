Администрация города официально разъясняет ситуацию. Предметом судебного спора между предпринимателями и городской думой является не застройка участка в парке «Динамо», а обжалование решения муниципального парламента: дума отказала предпринимателям в изменении правил землепользования и застройки в отношении территории, прилегающей к парку. Эти правила готовятся на основании заявок, поданных юридическими и физическими лицами, и процедура подготовки занимает более 4-6 месяцев. В состав комиссии по подготовке таких изменений входят 16 человек, среди которых и депутаты Хабаровской городской думы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Истцами в судебном деле выступают ООО «Специализированный застройщик «Дальвостокстрой» и ООО «Пионер-инвест». Они считают, что их права были нарушены парламентариями из-за чего организации несут убытки. Роль хабаровской мэрии при подготовке изменений в правила землепользования и застройки в значительной части сводится только к проведению процедуры публичных слушаний.
Департамент архитектуры, строительства и землепользования (ДАСИЗ) и мэр города, как руководитель администрации, были привлечены в судебный процесс для исследования процедуры публичных слушаний при разработке правил землепользования и застройки в части дополнения зоны застройки на территории, прилегающей к парку «Динамо», иными видами использования.
В судебном заседании администрация города разъяснила, что процедура слушаний была проведена в точном соответствии с требованиями закона и решением думы. Отметим что, процедура публичных слушаний — длительная и состоит из нескольких этапов. В нее входит как получение письменных предложений в установленный промежуток времени, так и их высказывание на собрании жителей города, которое проводится в здании ДАСИЗ.
Городская дума не согласилась с проведенной процедурой и ее результатами, несмотря на то, что она установлена решением самого муниципального парламента, и была четко соблюдена администрацией города. Депутаты представили в суд листы с подписями граждан не согласных с застройкой парка «Динамо», однако эти хабаровчане либо не принимали участия в итоговых публичных слушаниях, либо не высказывали свое мнение на проведенных ранее. При этом предоставление документов за пределами процедуры проведения публичных слушаний не предусмотрено решением думы о публичных слушаниях.
Суд отказал истцам в удовлетворении заявленных ими требований, и истцы обжаловали это решение. Возбуждение судебного процесса и его рассмотрение полностью зависит от заявителей, а администрация города и ДАСИЗ были привлечены судом в качестве третьих лиц по ходатайству одного из представителей думы.
Подводя итог, отметим, что участие хабаровской мэрии в судебном заседании являлось обязанностью в соответствии с процессуальными нормами, поэтому не может расцениваться как заинтересованность администрации города в застройке либо незастройке территории, прилегающей к парку «Динамо».
Деятельность муниципалитета направлена на соблюдение законодательства и административных регламентов, то есть поступающие заявления предпринимателей мэрия обязана рассмотреть в соответствии с административными процедурами. Администрация города стоит на страже соблюдения законодательства, а не исходит из чьего-то конкретного мнения.
Таким образом, если предприниматели изменят позицию по вопросу использования земельного участка, прилегающего к парку «Динамо», их заявления также будут рассматриваться в соответствии с нормами градостроительного и земельного законодательства.
Эта запись была опубликована 04.12.2020в 16:38. В рубриках: Общество.
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