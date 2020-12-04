В центральных городских парках готовят развлекательные сюрпризы и целый набор световых и ледовых украшений. Зимние забавы в детском парке имени Гайдара стартовали уже сегодня: открылся уличный каток. Для посетителей построена большая горка, а малыши уже вовсю разъезжают на резиновых ватрушках, ледовой карусели и машинках, приспособленных для скольжения по льду. В процессе – украшение новогодней ели и монтаж иллюминации. Гирлянды, световые фонтаны и деревья, размещенные по всей парковой зоне, добавят вечерним прогулкам здесь очарования и волшебства.

Фейерверк праздничных впечатлений хабаровчане смогут получить в расположенном по соседству городском парке культуры и отдыха «Динамо». В нем кипит предновогодняя подготовка: ледовые скульпторы режут холодные кружева и хрустальные солнца. Электрики развешивают километры гирлянд, разворачивая над главной аллеей иллюминационный комплекс «Звездное небо». Как рассказал главный специалист городского управления культуры Алексей Груздев, эти гирлянды дают в несколько раз больше света благодаря диодам нового образца. Пространство над дорожкой к Краевому музыкальному театру будет полностью накрыто «Звездным небом», а вот на центральной аллее иллюминация раскинется только над пешеходной зоной.

В остальном, по его словам, концепция оформления новогоднего городка остается прежней: для ребятни будут залиты две большие ледовые горки и построены три снежных — поменьше. Центром праздничного круговорота станет 23-х метровая елка. Ее мачта уже установлена, а с завтрашнего дня рабочие начнут «начинять» ее живыми елями. За предстоящие субботу и воскресенье им предстоит закрепить 169 пушистых красавиц, которых для этого везут в Хабаровск из лесхоза Ванинского района. Чтобы рождественское дерево засверкало, на него навесят яркие игрушки и 70 гирлянд. Также парковую иллюминацию дополнят 110 новых световых шаров. Ближе к спортивному стадиону, как и всегда, свой пост займет символ сказочного городка — великан Гулливер.

«Он «прописался» в «Динамо» еще с 2012 года. Был период, когда мы его не устанавливали, но хабаровчане настолько к нему привыкли, что знаменитого героя произведений Джонатана Свифта пришлось вернуть на прежнее место. А вот Дед Мороз и Снегурочка встречать гостей у входа в парк уже не будут: за время двадцатилетней эксплуатации фигуры, выполненные из дерева и фанеры, обветшали настолько, что уже не подлежат эксплуатации. Отреставрировать их невозможно, да и бессмысленно: слишком дорого. Возможно, к следующему Новому году изготовим новые, но это пока только планы», — рассказал Алексей Груздев.

Также он отметил, что городским управлением культуры готовится праздничная развлекательная программа для детей и взрослых – с Дедом Морозом, Снегурочкой, скоморохами, ростовыми куклами, песнями, плясками и зажигательными конкурсами, рассчитанная на все рождественские каникулы с 31 декабря по 7 января, но состоится ли веселое действо в парке «Динамо» – пока неизвестно.

«Так как все эти мероприятия, хоть и предназначены для проведения на открытом воздухе, но все-таки — массовые, мы ждем окончательного решения краевого штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Если ограничения, связанные с пандемией COVID-19, нам позволят – обязательно все проведем», — подчеркнул спикер.

Ледовое оформление новогоднего городка будет посвящено персонажам из популярных советских и зарубежных мультфильмов. В парке хабаровчан будут ждать Карлсон, Машенька и Медведь, три богатыря, кот Леопольд, Губка Боб Квадратные Штаны и многие другие. Вместе они создадут настоящую «Мультландию».

Как рассказал президент Дальневосточной ледовой корпорации, почетный гражданин Хабаровска, чемпион мира по ледовой скульптуре Сергей Логинов, мультипликационной теме будет посвящен и предстоящий традиционный конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Ледяные блоки для него буду установлены в ближайшее время. К моменту старта состязаний, который запланирован на 22 декабря, украшение парка в целом будет завершено. По словам Сергея Логинова, появится в нем и уже знакомая горожанам ледовая «картинная галерея», но на этот раз из ледяных окон на прохожих будут смотреть не шедевры мирового художественного искусства, а изображения героев всеми любимых мультфильмов.