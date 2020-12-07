Как отмечают в городском управлении промышленности, транспорта, связи, главной причиной образования «пустот» в салонах хабаровских автобусов, трамваев и троллейбусов, стала пандемия COVID-19 и связанные с ней переход жителей краевой столицы категории 65+ на самоизоляцию, отмена большого количества массовых мероприятий и то, что хабаровчане, которым не нужно преодолевать большие расстояния, начали делать выбор между поездкой и пешим переходом в пользу последнего. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Если в прошлом году городской общественный транспорт перевозил ежедневно по 196 тысяч человек, теперь им каждый день пользуются 118 тысяч горожан. К пунктам назначения пассажиров постоянно доставляют порядка 600 транспортных средств», — рассказала заместитель начальника городского профильного управления Ольга Симакова.

Также она отметила, что формируя графики движения, транспортникам приходится брать во внимание и то, что хабаровские водители общественного транспорта (как и многие жители краевой столицы) продолжают болеть. Как рассказал главный специалист отдел организации регулярных перевозок Анатолий Игнатенко, по этой причине не работают 55 шоферов и 30 кондукторов. По словам Ольги Симаковой, из-за этого приходится постоянно незначительно корректировать время работы транспорта на некоторых маршрутах.

«Подвижки эти весьма незначительны. К примеру, на автобусах маршрутов №№21 и 23 плановый интервал движения увеличился с 5 до 6 минут, а на №40 – с 6 до 7 минут. Так как делается это за счет сокращения времени межрейсового отстоя автобусов, замерзнуть на остановке в длительном ожидании горожанам не придется», — отметила она

и подчеркнула, что часы начала и окончания движения транспортных средств остаются прежними. С предложениями по организации работы маршрутов хабаровчане могут обращаться в городское профильное управление по телефонам: 32-48-48, 30-21-82, 32-93-58 или на адрес электронной почты upts@khabarovskadm.ru. Получить информацию о движении на маршрутах транспортных средств, узнать интервал движения автобусов и прогноз прибытия к определенному остановочному пункту, можно, воспользовавшись интернет-сайтами «Транспорт27.рф», «bus27.ru», мобильными приложениями «Go2bus», «Умный транспорт», либо уточнив у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 91-02-07.