В Хабаровском крае завершился конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из регионального бюджета. В этом году заявки на получение средств подали 77 СОНКО, к рассмотрению экспертной комиссией было допущено 72 проекта. Как рассказали в главном управлении внутренней политики, среди тематических направлений, подаваемых на конкурс, больше всего инициатив в области дополнительного образования, просвещения и науки, культуры, искусства, а также пропаганды здорового образа жизни. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Впервые в этом году заявки на участие в конкурсе принимались посредством новой электронной платформы «Портал цифровых решений для некоммерческого сектора». Таким образом, помимо минимизации контактов в целях снижения рисков COVID-19, была обеспечена прозрачность конкурсного отбора. По итогам экспертной оценки сформирован рейтинг проектов. Победителями признаны 27 инициатив, набравшие наибольшее количество баллов. Между ними распределят 13,5 миллионов рублей. Деньги на реализацию проектов выделят из краевого бюджета в виде субсидий, — сообщили в главном управлении.

Первое место в рейтинге у некоммерческого партнерства «Театральная организация «Белый театр» с проектом «Театральная инклюзия «Создаём сказку вместе». Его цель — объединить особенных детей с ограниченными возможностями здоровья с обычными ребятами для совместного создания серии мультфильмов по сказкам.

Далее в ТОП-3 следует территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера «Мангбо». Их инициатива «Спорт в село» направлена на приобщение детей к физической культуре и спорту посредством занятий самбо и армейским рукопашным боем. Помимо этого предусмотрено открытие секции «кроссфит» для женщин и секции «комбат» для мужчин.

Третью строчку рейтинга заняла Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Николая Чудотворца Хабаровской епархии с проектом «Центр по утверждению трезвости «Местанойя». Главная задача, которую поставили перед собой авторы инициативы — улучшения алко- и наркоситуации в Хабаровске. В рамках проекта запланировано проведение профилактических и терапевтических мероприятий.

Отметим, среди победителей конкурса больше всего проектов от некоммерческих организаций Хабаровска – 16 инициатив, далее следует Комсомольск-на-Амуре — три проекта. По два проекта реализуют Амурский и Ванинский район, а Николаевский, Верхнебуреинский, Аяно-Майский и Хабаровский муниципальные районы — по одному.

Как отметили в главном управлении внутренней политики, очередной краевой конкурс на предоставление субсидий на реализацию проектов социально ориентированным некоммерческим организациям запланирован на 1 квартал 2021 года. За помощью и консультацией можно обратиться в Фонд «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций» по адресу: Хабаровск, ул. Первомайская, 25. Уточнить информацию также можно по телефонам: 8 (800) 201-96-27, 56-44-02. Для приема необходима предварительная запись.