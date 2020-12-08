В краевое законодательство внесены изменения, согласно которым льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщений. Со следующего года в автобусе можно расплатиться социальной транспортной картой (СТК) либо по бесконтактной картой «Мир» любого банка. Соответствующее Постановление подписал глава региона Михаил Дегтярев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, одновременно можно пользовать СТК и карту «Мир» в пределах установленного лимита. Так для реабилитированных лиц и тружеников тыла в месяц предусмотрено 1020 рублей. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей – 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составит 300 рублей. При этом, неиспользованные федеральными льготниками на проезд деньги текущего месяца переносятся на следующий месяц и сохраняются в течение календарного года.

— Поездки по банковской карте «Мир» оплачиваются гражданином за счет собственных средств. Возмещение расходов производится на карту «Мир» в следующем месяце в пределах установленного лимита и совершенных поездок по социальной транспортной карте, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

В ведомстве также подчеркнули, что региональным льготникам проезд по платежным картам предоставляется по его выбору взамен ежемесячной денежной выплаты, размер которой составляет от 720 до 1020 рублей в зависимости от льготной категории. А для федеральных льготников эта мера поддержки является дополнением к ежемесячной выплате, установленной федеральным законом.

Использовать карту «Мир» для оплаты проезда льготные категории граждан смогут с 1 февраля 2021 года. Отметим, на сегодняшний день в крае для оплаты проезда используют СТК около 15,5 тысяч человек. Услуга действует на 137 маршрутах.