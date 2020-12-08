Чтобы уберечь ребят от заражения родители продолжают по собственной инициативе переводить их на дистанционное обучение. Как сообщили в городском управлении образования, на сегодняшний день знания онлайн получают 783 школяра из 65,5 тысяч учащихся. О переводе всех хабаровских школьников на дистант речи не идет. На работу в удаленном формате в краевой столице перешли и 44 учителя возрастной категории 65+. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Что до заболеваемости, то на сегодняшний день в 26 хабаровских школах карантин объявлен в 70 классах (в 36 – по ОРВИ и в 34 – по COVID-19). В общей сложности больны 349 ребят. В 9 детских садах приостановлена работа 21 группы (20 – из-за ОРВИ и 1 – из-за COVID-19), свое здоровье поправляют 192 малыша. К сожалению, вирусные инфекции не обходят стороной и педагогов: болеют 6,9% школьных преподавателей и 6,3% воспитателей детсадов. Но на учебном и воспитательном процессе это не отражается – все временно выбывшие из строя работники получили подмену.

Как подчеркнули в городском профильном управлении, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях города по-прежнему все противоэпидемические меры: действуют утренние фильтры, ведется санобработка поверхностей и классов, работают обеззараживатели воздуха, в наличии санитайзеры. Для разведения ученических потоков скорректированы расписания уроков и графики питания. Педагоги следят за соблюдением детьми социальной дистанции и норм личной гигиены. Ситуацию с заболеваемостью школьников и малышей муниципалитет держит на постоянном контроле.