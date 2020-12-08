Окончательная сумма неустойки за недоделки станет известна, когда вдоль обновленной автотрассы загорятся все фонари. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, по контракту сдать дорогу в эксплуатацию (с ливневкой, тротуарами, освещением, озеленением и др.) подрядная организация должна была 30 октября текущего года. В связи с погодными условиями, вмешавшимися в строительный процесс, и заменой большого количества сетей, которую проводили на улице Шелеста энергетики, сроки сдачи сдвинулись на 11 ноября. Но и к этой дате подрядчик не успел устранить все недостатки. Если к самой автотрассе у заказчика вопросов не было, то к освещению их осталось немало. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Светильники работали только по одной стороне улицы, но даже те, что горели, временами переходили в «мерцающий» режим. По ряду технических причин с задачей не справилась организация, выполнявшая электромонтажные работы в рамках субподряда. Впрочем, ответственности с генерального подрядчика это не снимает. И оштрафован будет именно он: сейчас за каждый день просрочки ему начисляется пеня. Окончательная сумма неустойки за недоделки станет известна, когда вдоль обновленной дороги загорятся все фонари. Решить проблему и «довести до ума» освещение на улице Шелеста подрядная организация обязуется до конца текущей недели. Мы приносим хабаровчанам извинения за причиненные неудобства», — сказал Дмитрий Панащатенко.

Напомним, что в этом году улица Шелеста была отремонтирована также капитально, как 2019-м – Выборгская. На приведение в нормативное состояние участка этой трассы протяженностью 1,6 километра потребовалось восемь месяцев напряженной работы и 208 миллионов рублей. После ремонта трасса стала четырехполосной, ее пропускная способность возросла вдвое. Также здесь «с нуля» проложили ливневую канализацию, обустроили тротуары, установили 115 опор современного уличного светодиодного освещения, смонтировали 16 светофоров, поставили новые остановочные павильоны.