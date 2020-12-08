Оно заменит старую технику, которая не обновлялась с 2009 года. На первую половину декабря запланированы работы по замене центрального коммутатора аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Для приобретения оборудования из муниципальной казны было выделено 1,817 миллиона рублей. На сегодняшний день коммутатор, установленный в 2009 году, обеспечивающий работу системы в течение 11 лет, морально устарел, работает с ошибками и исчерпал все ресурсы для наращивания мощности.

Новый коммутатор агрегирующего узла с легкостью сможет обрабатывать сигнал с 400 видеокамер, включенных в настоящее время в ядро аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Также в перспективе он позволит коммутировать поток с еще как минимум трех тысяч видеокамер уже установленных в подведомственных учреждениях администрации города, которые планируется подключить к аппаратно-программному комплексу в ближайшем будущем.

В этом году была произведена замена промышленного кондиционера, который отвечает за отведения избыточного тепла от семи видеосерверов аппаратно-программного комплекса. Старая система контроля температурного режима была установлена в 2009 году. Она исчерпала свой ресурс и летом 2020 года вышла из строя. Стоимость нового кондиционера с установкой — 173 тысячи рублей.

«Замена устаревшего коммутатора придаст развитию АПК «Безопасный город» новый импульс позволит шире использовать возможности единой многофункциональной телекоммуникационной сети (ЕМТС), имеющей более 1000 километров волоконно-оптических линий связи», — рассказал консультант городской службы по взаимодействию с правоохранительными органами Юрий Кононенко.

Обновления требуют и другие системы АПК «Безопасный город»: необходимо заменить аналоговые видеокамеры еще существующие на некоторых объектах в центре города. Применение современных цифровых камер, уже закупленных для этих целей в 2020-м году, позволит увеличить возможности системы. По словам Юрия Кононенко, сейчас хабаровской мэрией совместно с правоохранительными органами проводится работа по тестированию программных комплексов интеллектуального видеонаблюдения. Эти системы смогут автоматически выявлять нестандартное поведение людей, определять лиц, находящихся в розыске, а также фиксировать оставленные предметы.