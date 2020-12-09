Сегодня в правительстве Хабаровского края чествовали профессора кафедры онкологии ДВГМУ, доктора медицинских наук, профессора Николая Бояринцева.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 16 апреля 2020 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Николаю Бояринцеву присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Указ Президента Российской Федерации подписан еще в апреле, но учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию награждение стало возможным только сейчас. Выражаю слова искренней признательности Николаю Ивановичу за его труд, за спасение жизней жителей Хабаровского края, за вклад в подготовку кадров системы здравоохранения. Вы настоящий герой, и награда абсолютно заслуженная, — сказал Михаил Дегтярев на церемонии награждения.

Николай Бояринцев оперирует более 40 лет в городской клинической больнице № 11 г. Хабаровска. Почти столько же работает в Дальневосточном государственном медицинском университете. Его ученики возглавляют хирургические отделения многопрофильных больниц

в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре. Разработанная им методика лапароскопических вмешательств при повторных операциях на органах брюшной полости в экстренной хирургии широко используется в клиниках России.

Николай Бояринцев является доктором медицинских наук, автором монографии по абдоминальной хирургии и автором 100 научных статей.